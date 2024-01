Un estratto dell’intervento di oggi, in diretta su Mattino Cinque, del diretto Fulvio Giuliani

“Il caso Pozzolo è un caso evidentemente psicologico. Cosa può spingere un deputato della Repubblica italiana ad andare in giro armato, mostrando e vantandosi dell’arma? Personalmente sono contrario alla diffusione della armi per difesa personale, perché espone i cittadini mediamente a dei rischi ben maggiori, ma il Governo dovrebbe avere il coraggio di dire ai propri cittadini che dovremmo spendere di più per le forze armate” – così il direttore Fulvio Giuliani, ospite oggi a Mattino Cinque. Qui un estratto dell’intervento.