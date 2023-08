60seconds per lanciare l’ultimo appuntamento con “Voci e Storie a Porto Cervo”, la kermesse de La Ragione al Ristorante Delle Rose di Porto Cervo. Ospite Maurizio De Giovanni, per presentare il suo ultimo libro “Sorelle”. Ingresso libero dalle 19:30, prenotazioni a info@laragione.eu. Vi aspettiamo, per vivere insieme una grande serata!