Emoticon – opinioni a confronto: Andrea Pamparana e Francesco Maviglia

Nuovo appuntamento con EMOTICON, opinioni a confronto. Ospite di Andrea Pamparana, in collegamento da Kiev in Ucraina, il collega Francesco Maviglia. Di rientro dalle zone più calde del fronte il drammatico racconto dei soldati russi, ex prigionieri reclutati a forza in Siberia, arruolati nei battaglioni della Wagner, mandati a morire come carne da macello dai generali di Putin.