Avventurarsi nel virtuale, dallo smartphone al visore

Il mercato dei videogame mobile è quello in maggior espansione e già da qualche anno ha preso il sopravvento nei ricavi grazie al suo numero di utenti. Il settore della realtà virtuale, sebbene in crescita, è invece ancora una nicchia per l’esigua diffusione dei dispositivi hardware dedicati. Quello che però ambedue hanno in comune è la portabilità delle rispettive piattaforme: smartphone e tablet da una parte, i sempre più gettonati visori VR stand alone dall’altra.

Dalla sua inaugurazione su console nel 2007, la saga di Assassin’s Creed fece sognare schiere di videogamer per il mix fra ambientazioni storiche e acrobazie del letale protagonista. Con la realtà virtuale finalmente il sogno può essere vissuto in prima persona grazie allo spettacolare “Assassin’s Creed Nexus VR” che – in esclusiva su Meta Quest 3, Quest Pro e Quest 2 – permette di impersonare tre eroi di acclamati episodi della serie calandosi in un’epica avventura d’azione. Nelle ambientazioni dell’antica Grecia, dell’Italia rinascimentale e dell’America coloniale ci si potrà sbizzarrire fra esplorazioni, scalate vertiginose e le immancabili eliminazioni furtive che hanno reso celebre il franchise. La trama avvincente rende l’esperienza di gioco imperdibile per tutti i fan della saga e per gli amanti delle emozioni in realtà virtuale.

L’ottimo “Munchkin” porta su mobile l’umorismo e l’atmosfera scanzonata dell’originale cartaceo. Parodia dei giochi di ruolo alla Dungeons & Dragons, sostituisce al sistema di regole tradizionali una meccanica approcciabile e godibile anche dai neofiti. Bisognerà esplorare le stanze di sotterranei labirintici alla ricerca di tesori e sconfiggere i mostri per arrivare al decimo livello e conquistare la vittoria. Ogni equipaggiamento, arma, incantesimo, personaggio e mostro si presenta come carta e rende uniche le partite, in cui la chiave del successo è la collaborazione tattica con gli altri giocatori per sconfiggere i mostri, seguita da astuti tradimenti nella divisione del bottino. Oltre alle partite multiplayer online, il gioco è divertente pure da soli grazie alle competizioni con l’intelligenza artificiale e alle sfide dalle regole speciali.

Dal Medioevo dei primi due titoli dell’acclamata serie Kingdom agli anni Ottanta nel meraviglioso “Kingdom Eighties”, coinvolgente strategico in tempo reale dal ritmo di gameplay a dir poco ipnotico, dotato di un’incantevole grafica in pixel art 16 bit a scorrimento orizzontale con una nuance neon e una musica synthwave che valorizzano impeccabilmente l’ambientazione. Si inizierà da un campo estivo, nei panni di un giovane animatore, pedalando in bicicletta a destra e a manca per costruirne le fortificazioni e contrastare gli attacchi di bizzarri mostriciattoli. Lungo il percorso di gioco si verrà affiancati da altri tre personaggi – l’inventrice, il mago e il campione – con peculiari abilità utili per superare i livelli. Una piccola perla videoludica sia su console che su smartphone e tablet, stupenda tanto da vedere quanto da giocare.

In realtà virtuale, grazie all’adrenalinico sparatutto “Sniper Elite VR: Winter Warrior” si potrà diventare un combattente della Resistenza italiana nella Seconda guerra mondiale, con l’obiettivo di annientare le forze naziste durante un gelido inverno innevato. La parte del leone la farà l’utilizzo del fucile di precisione, con cui dimostrare spirito d’osservazione, buona mira e nervi saldi per neutralizzare velocemente gli avversari, la cui dipartita potrà essere inquadrata tramite una ripresa rallentata a raggi X – classico marchio di fabbrica della serie Sniper Elite – che paleserà la penetrazione del proiettile. Sangue freddo e riflessi pronti saranno necessari per sopravvivere fino al termine della campagna narrativa, per poi cimentarsi nelle due emozionanti modalità aggiuntive: Caccia al cecchino e Ultima resistenza.

di Piermarco Rosa

