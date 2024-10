Le avventure di Freddy ritornano al cinema dal 24 ottobre con 200% Lupo

In 100% Lupo avevamo lasciato Freddy Lupin allo scoccare dei suoi 14 anni, convinto della trasformazione da piccolo e tenero barboncino a temibile lupo mannaro.

Il nuovo capitolo dell’originale Coming of Age, 200% Lupo diretto da Alexs Staderman, arriverà al cinema il 24 ottobre con Notorious Picture per riportarci alle peripezie e avventure di Freddy che, prima di diventare il prossimo leader del branco di lupi mannari, dovrà affrontare ostacoli imprevisti e guadagnarsi il rispetto dei suoi compagni. Quando un desiderio avventato però lo trasformerà in un lupo mannaro adulto e uno spirito lunare dispettoso viene accidentalmente portato sulla Terra, Freddy si ritroverà a dover ristabilire l’equilibrio cosmico prima che sia troppo tardi. Sempre accompagnato dagli amici di sempre Batty e altri amici cani, partirà verso un’avventura emozionante in cui dovrà affrontare creature magiche e nemici insidiosi.

Alexs Stadermann con 200% Lupo espande l’universo narrativo di Freddy Lupin e offre un’esperienza visiva ancor più entusiasmante, arricchendosi di nuovi elementi fantastici e di un’ambientazione fatta di paesaggi magici e misteriosi, abitati da creature uniche. Utilizzando sapientemente le regole del genere il regista propone una storia di crescita, coraggio e consapevolezza, dove le vere conquiste si ottengono solo affrontando le sfide con determinazione.

Attraverso un racconto ricco di divertimento e colpi di scena, 200% Lupo è un film per tutti perché affronta tematiche universali: l’importanza dell’amicizia e la scoperta di sé stessi. Un viaggio che non ha mai fine, ad ogni età.

di Raffaela Mercurio