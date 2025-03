Sio, il nonsense a fumetti

Sio è nonsense, purissimo. Un fenomeno editoriale che nasce su YouTube 13 anni fa col canale “Scottecs”, proprio come si pronuncia la marca di carta igienica. Un nome programmatico, visto che i video si presentano volutamente mal disegnati. Più vicini al meme amatoriale piuttosto che come una produzione imbellettata e professionale. Soprattutto, l’Uomo Scottecs è il primo personaggio ideato da Simone Albrigi (il vero nome di Sio). Sono le strisce del supereroe-rotolo ad avvicinarlo alla casa editrice Shockdom di Lucio Staiano, già specializzata nei prodotti comici e alla ricerca di contenuti fumettistici virali per il web.

Sio pubblica molto del suo materiale sul sito webcomics.it, di proprietà della Shockdom. Ma è soprattutto la sua attività di youtuber creatore di animazioni a renderlo noto al grande pubblico. Video di canzoni pop mal tradotte da Google Translator e finte recensioni di iPhone sono il suo contributo al rumore di fondo della produzione di video su Internet. E raccolgono milioni di visualizzazioni. Alcune locuzioni diventano dei meme diffusi. «Ciaone!», parente del «Prontone!». Indispensabile per comunicare con l’iPhone “grosso più grosso” (parodia della corsa a smartphone sempre più grandi). Finisce persino nei tweet di alcuni politici durante il governo di Matteo Renzi. Adulti che usavano un lessico probabilmente portato in casa dai loro figli e nipoti, visto che difficilmente avevano idea di chi fosse Sio.

Inizialmente snobbato nell’ambiente fumettistico, che lo vedeva come un outsider incapace di produrre grafismi professionali, l’autore dell’Uomo Scottecs è stato presto accettato. Grazie alle chilometriche file di fan che raccoglie a ogni fiera. Giovani e giovanissimi che lo conoscono in forza dei video divertenti su YouTube, ma che comprano anche le raccolte delle sue strisce. Tomi da cento e più pagine in cui si susseguono gag assolutamente scollegate fra loro, acquistati soprattutto quale merchandising del canale. E sul disegno di Sio in effetti non ci sarebbe molto da dire. Svolge un ruolo ancillare rispetto alla formula di umorismo insensato ben codificata dall’autore. Si tratta quasi di “uomini stecco”, cioè del disegno per eccellenza di chi non sa disegnare. Con tutta l’espressività concentrata nella flessione delle parti del corpo e nell’espressività esagerata dei volti.

Sio è divenuto anche un fenomeno editoriale vero e proprio, come dimostrato dal suo sbarco in edicola nel 2015. Shockdom decise infatti di scommettere sull’autore con un rischioso nuovo albo ad alta tiratura, il cui primo numero totalizzò 50mila copie vendute. Un successo che ha portato il nuovo “Scottecs Megazine” a divenire un contenitore per altri autori della casa editrice, andato in edicola fino al numero 33 di gennaio 2023, quando si è interrotta la più che decennale collaborazione tra Shockdom e Siom. Quest’ultimo aveva aperto nel frattempo la nuova etichetta Gigaciao con i fumettisti Fraffrog (Francesca Presentini), Dado (Davide Caporali) e Giacomo Bevilacqua. Da fenomeno video del web a casa editrice (che pubblica “Scottecs Gigazine”) la carriera di Sio continua dunque a essere prolifica nonostante l’invecchiamento della sua fanbase, evidentemente ancora divertita dalla comicità surreale dei suoi fumetti.

Di Camillo Bosco