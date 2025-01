Dal gioco di ruolo all’azione in VR

L’immaginario collettivo trova nuove dimensioni grazie a esperienze videoludiche sempre più immersive. Che aprono porte verso mondi fantastici e coinvolgenti, ridefinendo il concetto di divertimento, stimolando la creatività e regalando emozioni uniche attraverso interattività e narrazione.

Azione ad alto tasso di adrenalina garantita in realtà virtuale grazie allo spettacolare “Vendetta Forever”. Che ricrea alla perfezione le frenetiche atmosfere delle sparatorie apprezzate sul grande schermo nei migliori blockbuster hollywoodiani, dai western ai gangster movie, da “John Wick” a “The Matrix”. Catapultando letteralmente gli utenti all’interno di una sessantina di livelli differenti. A seconda dell’ambientazione si avranno a disposizione armi diverse (più di 50 in tutto), spaziando fra pistole silenziate, mitra e katane. O fruste alla Indiana Jones. Raccogliendo al volo quelle lasciate dai nemici appena eliminati, ci si tele-trasporterà cambiando posizione all’interno dello scenario. Menzione di merito per la grafica stilosa di stampo fumettistico.

Mix impeccabile fra esplorazione, platform game e gioco di ruolo in salsa action, “Ys Memoire: The Oath in Felghana” è imperdibile. Rimasterizzazione di uno degli episodi più amati della prolifica saga fantasy nipponica di Ys, uscito inizialmente nel 1990 su console a 16 bit come “Ys III: Wanderers From Ys”. Poi come remake nel 2005 su Pc e nel 2010 su PlayStation Portable. In quest’ultima riedizione si potrà godere di grafica e colonna sonora perfezionate, oltre a un inedito doppiaggio per il protagonista. Nonché di nuove opzioni di gameplay che migliorano meccaniche, difficoltà e velocità del gioco. Nei panni dell’intrepido avventuriero Adol accompagnato dall’amico Dogi bisognerà fronteggiare orde di pericolosi mostri per salvare la regione di Felghana e la sua popolazione.

A circa 4 anni dalla sua pubblicazione in anteprima su Xbox (una decina da quella Pc) esce ufficialmente sulla stessa console Microsoft il meraviglioso “Starbound”. Sandbox game 2D di genere fantascientifico e survival con forti elementi di creazione, costruzione ed esplorazione. Trova nella casualità dei pianeti disponibili (ognuno col suo particolare bioma) in un vasto universo e nella libertà concessa ai giocatori gli elementi più notevoli e caratterizzanti. Dopo aver forgiato il proprio avatar si potrà partire alla ricerca di risorse su qualche mondo alieno. Magari per realizzare strumenti, armi e rifugi di vario tipo. Oppure alla scoperta di remote civiltà, senza tralasciare eventuali confronti con creature ostili. Divertimento e sorprese a iosa.

L’antica Cina, in cui l’ambito storico viene abilmente fuso con una suggestiva mitologia, rappresenta l’affascinante contesto del fiabesco “Xuan Yuan Sword: The Gate of Firmament”. Avvincente gioco di ruolo valorizzato da un’efficace componente action che sa stregare con la sua trama appassionante e un’atmosfera a dir poco memorabile. Guidando un giovane eroe inizialmente alla ricerca della sorella rapita, ci si imbarcherà in un epico viaggio insieme ad altri coraggiosi personaggi. Ritrovandosi impegnati in una missione che coinvolgerà il fato del mondo e le divinità delle sue sfere celestiali. Questa riedizione console del classico pubblicato su Pc nel 2016, oltre a migliorare la risoluzione grafica e a ottimizzare i tempi di caricamento, include tutti i contenuti scaricabili del gioco.

I fan del celeberrimo franchise di Star Trek faranno bene a non lasciarsi sfuggire “Star Trek: Legends”. Ottimo gioco di ruolo tattico che unisce tutti i personaggi più iconici della saga fantascientifica televisiva più longeva della storia. Sarà possibile personalizzare la propria squadra scegliendo fra più di 70 elementi di diverse serie come quella originale, “The Next Generation”, “Deep Space Nine”, “Voyager” e “Discovery”. Ognuno con le proprie abilità speciali da utilizzare negli emozionanti duelli a turni che caratterizzeranno le missioni del gioco. E la cui progressione permetterà di sbloccare equipaggiamenti e potenziamenti assortiti. Da lodare la grafica cartoon che rende magistralmente onore ai personaggi e ai volti degli attori che li hanno interpretati.

Di Piermarco Rosa