“Indiana Jones e l’antico Cerchio”, le imprese indimenticabili

Non c’è nulla di più entusiasmante e gratificante che trasformarsi in un alter ego coraggioso e lanciarsi in mille imprese per uscirne fieri vincitori

Non c’è nulla di più entusiasmante e gratificante che trasformarsi in un alter ego coraggioso e lanciarsi in mille imprese per uscirne fieri vincitori: una gratificazione che i videogiochi sono in grado di donare per spezzare la monotonia quotidiana.

“Indiana Jones e l’antico Cerchio” è la stupenda avventura action che tutti i fan attendevano da anni: estetica fotorealistica con una direzione artistica di stampo cinematografico, narrazione appassionante degna di un blockbuster hollywoodiano, meccaniche ludiche che fondono alla perfezione l’esplorazione di livelli non lineari con la risoluzione di enigmi ed emozionanti scene d’azione fra combattimenti ed eventi mozzafiato. Atmosfera ai massimi livelli già dall’introduzione che omaggia “I Predatori dell’Arca Perduta”, facendo da subito calare nei panni dell’iconico personaggio interpretato da Harrison Ford. Nel 1937, sulle tracce di un misterioso gigante che ha rubato la mummia di un gatto, il nostro eroe inizierà la sua odissea intercontinentale dalla Città del Vaticano, fronteggiando le camicie nere che la piantonano. Un eccellente doppiaggio in italiano fa da ciliegina sulla torta a questo imperdibile capolavoro.

Chi non ricorda i protagonisti delle fiabe classiche? Adesso sarà possibile interpretarne alcuni fra i più noti nell’avvincente “Ravenswatch”, scatenato action roguelike di stampo dark fantasy con una suggestiva grafica da fumetto in cui si potrà giocare insieme ad altri tre amici per combattere creature da incubo e riportare l’equilibrio in vari scenari da favola, dai reami arturiani a quelli de “Le mille e una notte” fino alle tradizionali foreste incantate. Potendo inizialmente scegliere fra Cappuccetto rosso, il pifferaio magico, Beowulf e la regina delle nevi, si sbloccheranno poi altri cinque personaggi – fra cui Aladino, Geppetto e la vampira Carmilla – ognuno dotato dei suoi peculiari e migliorabili poteri con cui trionfare nelle adrenaliniche battaglie.

Gli amanti dei picchiaduro a scorrimento laterale – nonché della serie giapponese di Kunio Kun – avranno da spassarsela con il suo più recente episodio, il coinvolgente “River City Saga: Three Kingdoms Next”, reinterpretazione in chiave umoristica del periodo storico medievale cinese dei Tre Regni. Nei vari livelli si potranno esplorare campagne e villaggi, completando missioni secondarie senza tralasciare i frenetici combattimenti che – fra pugni, calci e tecniche speciali – sono il marchio di fabbrica del franchise (oltre alle scorribande su motocicletta in cui travolgere gli avversari, con buona pace della ricostruzione storica). Fiore all’occhiello della produzione è il centinaio di personaggi presenti nel gioco.

Dedicato a tutti i tifosi di calcio in possesso di un visore per la realtà virtuale, l’esaltante “Premier League Player VR” permetterà di calarsi letteralmente nel ruolo di un calciatore (o di un portiere) come mai prima d’ora. Attraverso varie modalità si potrà decidere se parare tiri in porta, respingere la palla tramite colpi di testa o perfino calciare utilizzando i controller manuali in modo da simulare il movimento della gamba e l’angolazione del piede. Grazie alla licenza della Premier League (la prima per un titolo in realtà virtuale) saranno presenti tutte le 20 squadre e gli stadi ufficiali, aggiungendo così un ulteriore livello di realismo e immersività alla già elettrizzante esperienza di gioco.

Arriva finalmente pure su PlayStation 5 e Xbox l’ottimo “Shadow Tactics: Aiko’s Choice”, espansione indipendente dell’acclamato strategico in tempo reale “Shadow Tactics” che può essere utilizzata e apprezzata pure se non si possiede il videogame principale. Si tornerà nel periodo Edo giapponese e ci si ritroverà al comando della letale kunoichi Aiko e dei suoi quattro temerari compagni per sventare il complotto della sua vecchia mentore che minaccia l’esistenza dello shogunato. Le meccaniche furtive da applicare nelle tre missioni principali (e altrettante secondarie) richiederanno l’analisi del contesto ambientale e l’attenta pianificazione delle tattiche più efficienti per eliminare i nemici e completare i diversi obiettivi.

di Piermarco Rosa