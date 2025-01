Nella calza della Befana c’è (anche) qualche nuovo gioco

Una delle feste più amate da bambini e adulti porta con sé dolciumi, giocattoli e non solo. Dal fascino senza tempo dei giochi da tavolo ai gadget più innovativi e fino alle incredibili esperienze offerte dalla realtà virtuale. La calza della Befana può trasformarsi in un contenitore di divertimenti e sorprese per esaudire i desideri del fanciullino presente in ognuno di noi.

Imperdibile per tutta la famiglia – soprattutto se si amano i personaggi Marvel – è lo spettacolare gioco da tavolo “Marvel Zombies: X-Men Resistance”. I giocatori (da 1 a 6 per partita) potranno collaborare nei panni degli ultimi supereroi mutanti sopravvissuti a una terribile apocalisse – tra cui i mitici Wolverine e Magneto – combattendo contro orde di zombie e altri eroi. Ormai pure loro divenuti morti che camminano. Fra tiri di dadi, movimenti sul tabellone (che tra l’altro riproduce la famosa Accademia di Xavier per giovani dotati), abilità variabili e potenziamenti tramite esperienza guadagnata durante le oltre dieci missioni disponibili, le emozioni sono garantite per ore e ore di gioco. Menzione di merito per le numerose e dettagliate miniature contenute nella scatola che sono una vera gioia per gli occhi.

I fan di Star Wars faranno bene a non lasciarsi sfuggire lo stupendo gioco da tavolo “Star Wars: Rebellion”. Il miglior wargame strategico dedicato alla trilogia classica, in cui fino a 4 partecipanti si troveranno coinvolti nell’avvincente conflitto fra Impero Galattico e Alleanza Ribelle. Decidendo la fazione da guidare per ottenere la vittoria, le cui condizioni varieranno a seconda dello schieramento. Trovare e distruggere la base segreta dei ribelli od ottenere la reputazione e il prestigio necessari a scatenare un’insurrezione globale per rovesciare l’Impero. Con un perfetto mix di tattica, battaglie spaziali, gestione delle risorse e dei personaggi più iconici del franchise cinematografico, i colpi di scena sono assicurati. E manterranno vivo il coinvolgimento per l’intera durata di ogni partita.

Un buon microfono è ormai diventato uno strumento indispensabile per chi usa un pc o una console PlayStation, al di là del fatto che ci si ponga come streamer, podcaster. O semplicemente in qualità di utente videoludico interessato al multiplayer. Il microfono “GXT 234P Yunix” prodotto dalla rinomata Trust è un ottimo prodotto con un rapporto qualità/prezzo strepitoso. Dallo schema di registrazione cardioide che concentra la ricezione sulla parte anteriore, fino al filtro incorporato per rendere cristallina la fonte vocale, le caratteristiche per un’esperienza soddisfacente ci sono tutte. Completano il pacchetto la presenza di un’uscita per le cuffie, del tradizionale pulsante per rendere muto il microfono e di una luce led multicolore alla base. Per un tocco di atmosfera e stile in più.

“Beat Saber”, il titolo musicale in Vr più noto e apprezzato dagli utenti di tutto il mondo, segna un altro centro perfetto. Con il meraviglioso “Metallica Music Pack”, galvanizzante compilation con ben diciassette, intramontabili successi dell’amatissima rock band, disponibili sia singolarmente che in un conveniente pacchetto complessivo. Si va da “Enter Sandman” a “Master of Puppets”. Da “Atlas, Rise!” a “Fade to Black”. Da “Lux Æterna” a “For Whom the Bell Tolls”. Per non parlare di hit particolarmente azzeccate come “Battery”, “One”, “Sad But True”, “King Nothing”, “The Unforgiven”, “Hit the Lights” e “Creeping Death”. Chiudendo poi il pack in bellezza con “Blackened”, “Fuel”, “Nothing Else Matters” e “Seek & Destroy”. Affettare i cubi in movimento a colpi di spade laser non è mai stato così divertente.

Di Piermarco Rosa