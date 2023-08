Eroiche lotte nello schermo

Il piacere della sfida è uno dei principali fattori motivanti alla predilezione dell’intrattenimento videoludico rispetto ai più classici passatempi della lettura o della visione cinematografica: grazie all’interattività il gioco può infatti mettere alla prova molteplici capacità dell’utente, a partire dai riflessi fino alle doti decisionali, strategiche, logiche e creative. E la lotta, nella sua accezione più atavica, rappresenta della sfida la forma archetipica per eccellenza.

Il suggestivo universo virtuale del meraviglioso “Remnant II”, emozionante cocktail fra sparatutto e gioco di ruolo action al sapore souls-like, è la maniera migliore per soddisfare la voglia di sfide avventurose cimentandosi – da soli o in modalità cooperativa online fino a 3 partecipanti – in un’indimenticabile odissea, piena di pericoli letali e incredibili sorprese. Dopo aver creato il proprio eroe, bisognerà riuscire a debellare la minaccia di una malvagia specie aliena di origine vegetale che vuole distruggere il Multiverso. Fra rischiose missioni da completare, creature mostruose da affrontare, ostacoli da superare ed enigmi ambientali da risolvere, si esploreranno vari mondi molto differenti fra loro, in cui i livelli saranno generati in modo procedurale, risultando così sempre nuovi a ogni partita.

Nel 1987 usciva il coin-op di “Double Dragon”, picchiaduro a scorrimento fonte di ispirazione per molti titoli dello stesso genere. L’ottimo “Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons” omaggia l’originale e sfoggia una struttura rinnovata con elementi roguelike che donano profondità e longevità all’esperienza. In una New York City degli anni Novanta devastata da una guerra e contesa da pericolose bande criminali, due intrepidi fratelli esperti di arti marziali decidono di riportare a suon di botte l’ordine nei quartieri. Lungo il percorso sarà possibile potenziare i due protagonisti e selezionare la propria coppia di combattenti fra ben 13 personaggi differenti. La grafica in pixel art con estetica chibi si rivela azzeccata e funzionale, oltre a donare quel sapore retrò molto gradito dagli utenti più nostalgici.

Mancava da tempo un bel gioco di wrestling caciarone e dalle dinamiche arcade: per la gioia di tutti gli aficionado arriva lo spettacolare “AEW: Fight Forever” che, grazie alla licenza ufficiale della federazione All Elite Wrestling, può contare sulla presenza di più di 50 dei suoi migliori lottatori. Oltre alla coinvolgente modalità carriera, le numerose tipologie di partita (Single, Tag Team, 3-Way, 4-Way, Ladder, Casino Battle Royale, Falls Count Anywhere, Unsanctioned Lights Out, Exploding Barbed Wire Death) e la spassosa opzione multigiocatore online assicurano divertimento a iosa. Completano il quadro la possibilità di personalizzare il proprio wrestler sia nell’aspetto sia nelle mosse, nonché una quarantina di oggetti con cui pestare gli avversari senza limiti di brutalità.

Il puzzle game che i fan della strategia e dei giochi di ruolo ameranno è “Might and Magic: Clash of Heroes Definitive Edition”, riedizione migliorata di un avvincente titolo pubblicato inizialmente su Nintendo DS nel 2010. In un contesto fantasy di stampo medievale si seguiranno le storie di cinque eroi – ognuno protagonista di un capitolo della campagna principale – che si ritroveranno a contrastare un oscuro complotto, tuffandosi con le loro truppe in numerose battaglie per salvare il mondo dalla devastazione. Durante gli scontri bisognerà allineare almeno 3 unità dello stesso colore sulla griglia del campo di battaglia: le combinazioni verticali serviranno per attaccare gli avversari, quelle orizzontali creeranno dei muri difensivi. Ciliegina sulla torta: il multiplayer in singolo o doppio, online e offline.

di Piermarco Rosa