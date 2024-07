Le atmosfere dell’immaginario

Per un videogioco creare la giusta atmosfera è la chiave per avvincere il giocatore: ecco alcuni esempi lampanti

Per un videogioco creare la giusta atmosfera è la chiave per avvincere il giocatore. La magia di un videogame risiede infatti nel saper trasportare in un’altra dimensione e l’atmosfera è lo strumento necessario per realizzare questa magia, un elemento che può fare la differenza tra un titolo memorabile e uno facilmente dimenticabile. Essa comprende una combinazione di vari fattori: la grafica, il suono, la narrazione, il design del mondo di gioco e le sue meccaniche.

Nonostante la timidezza, Luigi – il fratello del celeberrimo idraulico Mario – ha un animo coraggioso che verrà messo alla prova nel divertentissimo “Luigi’s Mansion 2 HD”, imperdibile riedizione dall’estetica migliorata in esclusiva Nintendo Switch dell’omonimo titolo per 3DS del 2013. L’eroico Luigi, dotato del suo magico aspira-fantasmi, dovrà ripulire da buffi spettri varie magioni, in un perfetto mix fra azione, avventura e puzzle. Da segnalare la spassosa modalità multigiocatore cooperativa, in cui fino a 4 partecipanti possono esplorare una torre infestata, con sfide e fantasmi inediti. Tra colpi di scena e umorismo ci si trova di fronte a un entusiasmante videogame per tutta la famiglia.

Lo spirito racing arcade degli indimenticabili cabinati a gettone rivive rinnovato nel magnifico “NeoSprint”, sequel di quel “Super Sprint” (a sua volta parte della serie inaugurata da Atari negli anni Settanta) che infiammò le sale giochi nel lontano 1986 e che in versione casalinga includeva un modificatore di circuiti. Tutto è stato confezionato con cura: dalla colorata grafica in prospettiva isometrica alle impeccabili dinamiche di guida delle varie auto, dalla modalità campagna a quella multiplayer locale, dalle corse a ostacoli a quelle a tempo. La ciliegina sulla torta che assicura uno svago illimitato è l’editor di piste con cui creare i percorsi o scaricare quelli realizzati da altri utenti.

Gli amanti degli horror psicologici faranno bene a non lasciarsi sfuggire l’ottimo “Still Wakes the Deep”, coinvolgente avventura con visuale in prima persona dall’originale quanto affascinante ambientazione: una piattaforma petrolifera al largo della Scozia nel 1975. Qui, nei panni di un elettricista, ci si troverà a utilizzare l’ingegno per sopravvivere in seguito a un incidente che rischia di far affondare la struttura e per fronteggiare con mezzi di fortuna gli inspiegabili orrori provenienti dagli abissi marini. Atmosfera inquietante e suspense garantite dall’esplorazione del claustrofobico scenario tra angusti corridoi, stanze allagate e un costante senso di incombente pericolo mortale.

Il fiabesco “Tavern Talk” è una meravigliosa avventura narrativa con elementi gestionali in un classico contesto fantasy medievale dall’atmosfera rilassante e dall’incantevole grafica in stile fumetto. Nel ruolo di un oste di una pittoresca caverna in grado di creare bevande magiche dagli effetti più disparati, si interagirà con i peculiari avventori ascoltandone le storie e i problemi personali, offrendo consigli e prendendo decisioni – tra drink e missioni assortite – che ne influenzeranno il destino, dando così luogo a un’esperienza narrativa suggestiva e stratificata che potrà culminare in uno tra differenti finali a seconda del proprio operato. Un gioiellino videoludico che strega e avvince.

Un cult game nato 40 anni fa sugli home computer a 8 bit ritorna anche su PlayStation 5 in una versione tirata a lucido, con grafica rifatta e centinaia di livelli inediti: “Boulder Dash Deluxe”, che farà la gioia tanto dei più attempati affezionati all’originale quanto di chi apprezza i cocktail di azione e rompicapi. Ci sarà da esplorare una serie di caverne sotterranee piene di gemme preziose, nemici e pericolosi ostacoli. La missione è quella di scavarsi la strada per raccogliere il maggior numero di gemme possibile mentre si evitano trappole letali, avversari e massi in caduta libera. Nuovi tipi di sfida, potenziamenti, nemici e mondi di gioco rendono il tutto ancora più godibile.

di Piermarco Rosa