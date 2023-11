I videogame dell’autunno

Novembre è appena iniziato e siamo nel pieno della stagione autunnale, ricca come ogni anno di interessanti proposte in grado di soddisfare ogni capriccio degli appassionati di videogame che – complice il clima sempre più uggioso – gradiscono trascorrere le serate a casa svagandosi con un bel titolo, magari da condividere in compagnia.

A questo proposito il celeberrimo Sonic, mascotte di casa Sega nonché personaggio fra i più amati dal pubblico – protagonista pure di due film con Jim Carrey nella parte del cattivone – ritorna insieme ai suoi tre amici Tails, Knuckles ed Amy all’esplorazione delle meravigliose Northstar Islands in “Sonic Superstars”, imperdibile platform game che ricrea alla perfezione la magia dei primi mitici episodi degli anni Novanta dedicati al porcospino blu. Il gioco è così incantevole da coronare il sogno dei fan di vecchia data, oltre a rivelarsi divertentissimo pure per i neofiti della serie: dalla strepitosa grafica 3D in alta definizione – applicata con maestria alla visuale laterale come negli originali in 2D – alle chicche di gameplay con i nuovi strabilianti poteri degli smeraldi, fino alle spassose modalità multigiocatore (cooperativa e battaglia).

Gli amanti delle emozioni forti faranno bene a non lasciarsi sfuggire lo spettacolare “Ghostrunner 2”, in cui si vestiranno i panni di un ninja cibernetico armato di katana che si esibirà in velocissime e scenografiche acrobazie in stile parkour – correndo e saltando da una parete all’altra – per eliminare i pericolosi nemici disseminati nei livelli di una distopia metropolitana post apocalittica. La visuale in prima persona dona un indescrivibile senso di immedesimazione, trasformando ogni partita in un’esperienza mozzafiato, soprattutto nei frangenti in cui si schiveranno i proiettili sparati dagli avversari per poi giustiziarli con la propria lama. Menzione di merito per le adrenaliniche sequenze di corsa in moto. Sangue freddo e precisione sono le doti richieste per completare con successo questa indimenticabile perla videoludica.

Eccellente rilettura moderna di un capolavoro della letteratura gialla classica, “Agatha Christie – Assassinio sull’Orient Express” saprà mettere alla prova le doti investigative dei giocatori, calandoli sia nel ruolo del leggendario detective Hercule Poirot sia in quello di un nuovo personaggio, Joanna Locke, che condurrà delle indagini inedite fuori dal noto scenario del treno Orient Express dove verrà commesso l’omicidio da risolvere. Per riuscirci bisognerà raccogliere prove, interrogare sospettati e sbrogliare numerosi enigmi, oltre a collegare ogni dettaglio attraverso particolari mappe mentali per formulare le corrette deduzioni. Il titolo si rivela affascinante pure per chi già conosce il romanzo originale o i film che ne sono stati tratti, grazie alle svariate aggiunte e ai colpi di scena che arricchiranno l’emozionante trama.

A un anno dalla sua uscita su pc e Xbox, approda anche su PlayStation 5 la suggestiva avventura “Scorn”, mesmerizzante horror dalle tinte surreali e fantascientifiche, chiaro e graditissimo omaggio alle conturbanti visioni tecno-organiche di H.R. Giger in primis e con evidenti ispirazioni alle opere fantastiche di Zdzislaw Beksinski e alle armi bio-meccaniche di David Cronenberg sfoggiate nel suo cult “eXistenZ”. Immersi in una narrazione tanto criptica quanto allegorica, si verrà catapultati in un misterioso mondo alieno desolato e angosciante, dalle atmosfere da incubo e allucinate dove lo scopo sarà quello di sopravvivere e trovare una via di fuga da quello che appare come uno sconfinato labirinto di strutture interconnesse. La superba direzione artistica vale già da sola il prezzo del biglietto per questo viaggio onirico e perturbante.

di Piermarco Rosa