Sonic Origins e altri videogiochi dell’estate

Fino a qualche anno fa, infatti, i mesi estivi erano quelli più poveri di novità videoludiche, ma con la continua e inarrestabile crescita del mercato anche in questo periodo non mancano le uscite degne di nota in grado di venire incontro ai gusti di ogni tipologia di utente.

Sonic Origins

Sonic il porcospino, famosa mascotte di casa Sega nonché una delle icone classiche più amate della storia dei videogame – protagonista pure di due lungometraggi cinematografici con Jim Carrey nella parte del buffo cattivone – ritorna in un’imperdibile raccolta dei suoi migliori successi videoludici rimasterizzati in alta definizione a 16:9: si tratta di Sonic Origins. Ben quattro i titoli inclusi nel pacchetto (disponibile pure in versione Deluxe con aggiunte di missioni difficili, musiche e animazioni): Sonic the Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles, Sonic CD, tutti giocabili sia in versione anniversario con animazioni di intermezzo in stile cartoon sia nella versione originale. Sono platform game entrati nella leggenda sin dal primo episodio pubblicato sul Sega Mega Drive una trentina d’anni fa, e ancora perfettamente in grado di regalare ore e ore di sollazzo digitale.

Pocky & Rocky Reshrined

Gli aficionado del retrogaming andranno matti per Pocky Rocky Reshrined, divertentissimo sparatutto cartoon che parte dal successo originale pubblicato trent’anni fa sulla console a 16 bit di Nintendo, rielaborandone i livelli e aggiungendo nuove ambientazioni, personaggi giocabili e modalità inedite. Nella cornice fantastica del medioevo giapponese, la giovane sacerdotessa Pocky dovrà riuscire a liberare il tempio e le terre circostanti dalla presenza di spettri e altre buffe mostruosità assortite. La grafica bidimensionale rimane del tutto fedele allo spirito della tradizionale pixel art che ha contraddistinto i vecchi capitoli della saga, presentandosi in questa iterazione coloratissima e dettagliata come non mai, con tanto di opzioni che permetteranno di simulare l’effetto visivo dei televisori a tubo catodico per la gioia dei più nostalgici.

Arcade Spirits: The New Challengers

E se i videogiochi diventassero il tema attorno a cui ruota una storia appassionante? È questo il caso di Arcade Spirits: The New Challengers, eccellente avventura narrativa in un contesto vagamente futuristico. Dopo aver creato il proprio alter ego ci si ritroverà a gestire una squadra nell’ambito degli esport, con l’obiettivo di scalare le classifiche vincendo una serie di competizioni fino al campionato mondiale. Interagendo con altri personaggi – riguardo ai quali è degno di merito lo spiccato carattere inclusivo del gioco – sarà possibile creare relazioni d’amicizia e perfino sentimentali, mentre la trama si evolverà a

seconda delle scelte compiute che porteranno a uno dei vari finali possibili. Le apprezzabili citazioni ai videogame più famosi ne fanno il titolo perfetto per gli amanti della gaming culture.

The Jackbox Party Starter

Per chi predilige le serate in compagnia, The Jackbox Party Starter è un entusiasmante ensemble di tre giochi spassosi in cui fino a otto partecipanti, utilizzando il loro smartphone o tablet, potranno darsi battaglia per ottenere la vittoria finale. Nel primo si assembleranno delle frasi tanto assurde quanto

esilaranti; nel secondo si tenterà di creare la t-shirt migliore, completa di immagine e slogan; nel terzo si verrà catapultati in un albergo a tema horror dove bisognerà rispondere correttamente a una serie di domande in puro stile trivia per poter uscire indenni dalla magione. La localizzazione in lingua italiana, e la possibilità di attivare dei filtri per adattare i contenuti anche ai bambini, rendono questo prodotto il passatempo ideale per tutta la famiglia.

Di Piermarco Rosa