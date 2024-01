L’idea del mondo di Eiichiro Oda

Kyushu è l’ultima grande isola meridionale dell’arcipelago giapponese. Situata a Sud-Est della penisola di Corea, il profilo irregolare della sua costa di ponente abbraccia una parte dell’Oceano Pacifico, formando il Mar Ariake. Su questo specchio d’acqua interno si affaccia la città di Kumamoto, dove è nato Eiichiro Oda. Suo padre è un salaryman, un termine comunemente impiegato in Giappone per definire uno dei milioni di impiegati anonimi che muovono l’economia nipponica, la cui valvola di sfogo è la pittura a olio. Il piccolo Odacchi – il nomignolo con cui è chiamato in famiglia – ama i dipinti e i colori usati dal papà, rimanendo strabiliato dalla notizia che esista la professione di mangaka (fumettista). «Non sarò costretto a lavorare un solo giorno nella mia vita» pensa già a quattro anni, nel 1979. Nella sua mente venire pagati per fare ciò che suo padre considera un hobby è infatti il miglior destino possibile. Il primo vero manga (fumetto) che legge è l’avventuroso comico-horror “Kaibutsu-kun” di Fujiko Fujio, conosciuto in Italia come “Carletto il principe dei mostri”. Vi si appassiona soprattutto per via della contaminazione dei generi e per la comicità di Fujio, autore anche del famosissimo “Doraemon”, cementando l’idea di dedicare la sua vita al fumetto. Un altro grande tassello della formazione sentimentale di Odacchi è poi “Captain Tsubasa” (“Holly e Benji” nell’adattamento italiano) di Yoichi Takahashi, che lo spinge addirittura a iscriversi in un club calcistico. L’esperienza sportiva lo porta a fare tesoro dello spirito di squadra, finché non arriva la suggestione finale. L’anime (cartone animato giapponese) “Vicky il vichingo” – tratto dalle opere dello svedese Runer Jonsson – lo fa innamorare del tema della pirateria. Avventura, comicità, amicizia, pirati: l’infanzia del piccolo Odacchi raccoglie i semi che germoglieranno nell’espressione artistica del giovane Oda.