L’incorreggibile Lupin

La storia del ladro Lupin III è innanzitutto quella dell’amore giapponese per la letteratura occidentale, in questo caso per le opere dello scrittore francese Maurice Leblanc. In quei libri un criminale affascinante regala ai lettori il brivido di assistere alle vicende di un uomo che mantiene il suo charme immacolato nonostante viva nello spregio della legge, attirando le ire dei benpensanti dell’epoca (che poi però compulsano i feuilleton come tutti gli altri). L’ossimoro del ladro gentiluomo immortalato dalla saga di Arsène Lupin affascina Kazuhiko Katō – il mangaka (fumettista giapponese) dietro il nome d’arte di Monkey Punch – tanto da portarlo a creare un personaggio che ne sia il nipote.