Naruto e gli altri videogiochi sotto l’albero

Natale è ormai imminente con i suoi regali e i suoi momenti di relax e svago: chi rimane a casa al calduccio ha solo l’imbarazzo della scelta dei videogiochi a cui dedicarsi visto che, come per i dolci delle festività, ce ne sono in abbondanza e pronti a soddisfare ogni palato.

Oltre 130 personaggi dell’acclamata saga anime di Naruto arricchiscono l’ultimo strepitoso capitolo della serie Storm: “Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections”, adrenalinico action a base di spettacolari combattimenti e tecniche speciali come nel cartone animato originale. Sono presenti due filoni narrativi: uno ripercorre la rivalità fra il giovane ninja Naruto e il suo rivale Sasuke, mostrando scene tratte dall’anime e i momenti più memorabili sino al duello finale della storia. Il secondo, dalla trama inedita, ha come protagonista il figlio Boruto, ninja della nuova era, che partendo da un videogioco si ritroverà coinvolto in una battaglia senza precedenti. Modalità multiplayer al top e menzione di merito per il controllo semplificato, che permette pure ai meno esperti di eseguire con facilità le combinazioni magiche più articolate.

I giochi di carte sono fra i più tradizionali nel periodo natalizio, ma ce n’è uno in formato digitale che da 9 anni è sulla cresta dell’onda e i cui campionati sono seguiti da folle di appassionati. Si tratta del favoloso “Hearthstone”, il miglior videogame di carte collezionabili che con la sua più recente espansione “Resa dei Conti nelle Maleterre” raggiunge nuove vette di eccellenza. Con le inedite 145 carte a tema western il divertimento è assicurato, fra fuorilegge leggendari con effetti bonus e le sorprendenti abilità “Dissotterra” (che dona tesori casuali) e “Mano Lesta” (da giocare nello stesso turno in cui si pesca la carta per ottenere vantaggi extra). E chi ha voglia di una sfida ancora più galvanizzante potrà cimentarsi nella nuova stagione della Battaglia, che presenta la novità delle magie e ben 32 servitori inediti.

Quando la perseveranza premia con traguardi inimmaginabili può capitare che si ottengano risultati più unici che rari: è questo il caso del magnifico “Astlibra Revision”, eccezionale gioco di ruolo d’azione sviluppato in 15 anni di lavoro da un solo, geniale artista. L’incantevole grafica bidimensionale (realizzata col contributo di due illustratori) e la visuale laterale restituiscono il feeling perfetto per i frenetici scontri fra il protagonista e i mostruosi – a volte gargantueschi – avversari. La storia, ambientata in un contesto fantasymedievaleggiante, si sviluppa attraverso differenti ere con viaggi nel tempo e avvincenti colpi di scena per una durata complessiva che supera le 60 ore di gioco. Fra oltre 200 tipi di equipaggiamento, 300 oggetti e più di 60 tipologie di abilità differenti, ci sarà di che sbizzarrirsi a lungo.

L’affascinante “The Lord of the Rings: Return to Moria”, coinvolgente avventura 3D in terza persona con meccaniche survival, porta sugli schermi l’immaginario dell’ineguagliabile J. R. R. Tolkien mettendo l’utente nei panni di un nano che dovrà esplorare le labirintiche e pericolose profondità delle suggestive miniere di Moria. A ogni partita l’ambientazione verrà generata in modo procedurale, garantendo sempre un’esperienza diversa che si potrà affrontare sia da soli che in cooperativa online. Per riuscire a sopravvivere bisognerà scavare e procurarsi materiali con cui costruire numerose strutture, cacciare e raccogliere il cibo, fabbricare attrezzi e armi con cui difendersi dalle letali creature che infestano i sotterranei. Si potranno pure scoprire antichi artefatti dai magici poteri, amuleti incantati e libri con ricette per utili abilità o potenziamenti.

di Piermarco Rosa

