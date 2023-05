Sfide che appassionano

La sfida – soprattutto quando ben calibrata – è un elemento cardine del divertimento, cosa che i videogame ben sanno: se troppo ardui, diventano frustranti; se troppo facili, noiosi. È pur vero che esistono titoli esplicitamente impegnativi perché rivolti ai cosiddetti hardcore gamer, quali contraltari a prodotti definiti casual. Poi ci sono le simulazioni – al principio ostiche, ma in cui l’applicazione e la costanza portano a grandi soddisfazioni – e i giochi che riescono ad adattarsi alle abilità dell’utente per fornire un livello di sfida sempre adeguato.

Lo spettacolare videogame di corse motociclistiche “TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3” offre il perfetto connubio tra simulazione e immediatezza, venendo incontro sia agli esperti che ai principianti del genere grazie a un completo sistema di personalizzazione degli aiuti alla guida dei bolidi, con cui si sfreccerà su oltre 200 km di strade nella celeberrima Isola di Man. Il pericoloso tracciato dell’epico Tourist Trophy è stato riprodotto alla perfezione, con tutte le sue curve per circa 60 km di lunghezza totale. Ma non finisce qui: oltre a poter scegliere se competere nella categoria Superbike o Supersport, dopo aver selezionato uno dei piloti ufficiali dell’ultimo TT si potrà gareggiare su ben 32 circuiti, senza tralasciare la modalità carriera e il multiplayer online.



Gli amanti dei titoli arcade ad alto tasso di adrenalina e degli sparatutto spaziali faranno bene a non lasciarsi sfuggire l’ottimo “R-Type Final 3 Evolved”, ultimo episodio di una serie inaugurata nell’ormai lontano 1987 che rivoluzionò gli shoot’em up diventandone il termine di paragone per tutti gli esponenti a venire. Quest’ultimo capitolo in esclusiva su PlayStation 5 può vantare l’utilizzo dell’Unreal Engine 5 (uno dei motori grafici più avanzati al mondo) e si presenta con la sua classica manciata di livelli originali – sette – e ulteriori scaricabili già a partire dalla sua uscita, da superare grazie a nervi saldi e riflessi pronti.



A seconda dell’abilità dimostrata si guadagneranno poi delle risorse spendibili per personalizzare e migliorare la propria astronave. I tradizionali soldatini di latta, giocattoli fra i più iconici di tutti i tempi, diventano protagonisti nel favoloso “Tin Hearts”, rompicapo tridimensionale in cui si dovranno guidare le piccole truppe a destinazione in una cinquantina di livelli ambientati all’interno di una casa vittoriana. Per riuscirci occorrerà ricorrere a creatività e ingegno, creando un percorso con blocchi di legno, palloncini, cannoni giocattolo, trenini e altri oggetti che indirizzino nella direzione giusta la marcia dei soldatini, in modo da evitare ostacoli e pericoli di vario genere. Molto utile la possibilità di manipolare il tempo per velocizzare, fermare o addirittura riavvolgere l’azione in caso di errori; degna di lode l’emozionante storia che fa da contorno e contribuisce alla magia del gioco.

Chi si è mai domandato come sarebbe sopravvivere su un pianeta alieno potrà scoprirlo grazie all’avvincente “Stranded: Alien Dawn”, simulazione di sopravvivenza in cui bisognerà guidare un gruppo di superstiti di un atterraggio fortunoso su un mondo inesplorato e selvaggio, creato in modo procedurale per garantire elevata rigiocabilità. Si dovranno quindi raccogliere risorse e procacciarsi del cibo tramite raccolta, caccia e agricoltura nonché costruire una base e fortificarla per riuscire a respingere gli attacchi di creature ostili, che non rappresenteranno tuttavia l’unica minaccia. Eventuali malattie sconosciute e possibili calamità meteorologiche sono infatti da tenere in considerazione; bisognerà pure mantenere alto il morale della squadra creando situazioni di relax e svago.