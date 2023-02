Combattimenti, l’imbarazzo della scelta nei videogiochi

Gennaio e Febbraio sono solitamente scarni di uscite, ma questo inizio 2023 è all’insegna di videogiochi con combattimenti e belve colossali

Dopo le uscite natalizie, gennaio e febbraio si configuravano tradizionalmente come i mesi dell’anno in cui minore era l’abbondanza di nuove proposte videoludiche. E invece la tendenza sembra essere mutata nel 2023, con questi primi due mesi talmente ricchi di novità da lasciare soltanto l’imbarazzo della scelta.

Gli amanti dell’azione e della caccia faranno bene a non lasciarsi sfuggire l’eccellente “Wild Hearts”, nuovo titolo in grado di reinterpretare il genere in modo magistrale, dando al giocatore la possibilità di produrre ogni sorta di marchingegno difensivo e offensivo per sconfiggere belve colossali dette kemono che incarnano la distruttiva furia cieca della natura. In un magico Giappone feudale ci si ritroverà a guardia di uno sperduto villaggio, catapultati nel ruolo di un potente cacciatore investito del potere dei karakuri, antichi congegni da utilizzare con tattica, creatività e prontezza per contrastare l’ira implacabile dei letali kemono nel corso di adrenalinici scontri fronteggiabili in modalità solitaria o cooperativa per divertirsi senza limiti.

“Wanted: Dead” è l’equivalente in videogiochi di un avvincente lungometraggio a base di violente sparatorie e frenetici duelli all’arma bianca sullo stile del cinema orientale di Hong Kong. Ed è proprio una distopica Hong Kong in chiave cyberpunk l’affascinante ambientazione del gioco, dove si vestiranno i panni di un’eroica tenente di polizia impegnata a contrastare l’ascesa di bande criminali e mercenari senza scrupoli al fine di smascherare insidiose cospirazioni aziendali in un’avventura ricca di sorprese e colpi di scena. La dinamica degli scontri, caratterizzati da spettacolari coreografie di lotta, gode di una direzione artistica di primo livello e permette di sbizzarrirsi nell’uso di un arsenale che arriva a contemplare perfino fucili d’assalto e lanciagranate.

Chi predilige i giochi di ruolo vecchia scuola andrà matto per l’indimenticabile “Tales of Symphonia Remastered”, versione rimasterizzata con grafica e giocabilità migliorate dell’omonimo titolo giapponese uscito inizialmente nel 2003 su Nintendo GameCube. La storia, che grazie alla sua epicità rappresenta la punta di diamante di tutta la serie, segue le peripezie del giovane Lloyd Irving e dei suoi compagni di viaggio nell’odissea per salvare dall’annientamento il fantastico mondo di Sylvarant. Fiore all’occhiello della produzione è il sistema di combattimento in tempo reale, in cui si richiedono strategia e tempismo tra magie e attacchi speciali per avere successo nelle emozionanti battaglie da affrontare pure in cooperativa locale con un massimo di 3 amici.

Dedicato ai fan del retrogaming dalla grafica più astratta e minimalista, “Akka Arrh” è il galvanizzante remake psichedelico di uno sparatutto spaziale su cabinato a gettoni realizzato solo come prototipo da Atari nel 1982. Alla fedele riproposizione presente nella meravigliosa raccolta “Atari 50: The Anniversary Celebration”, uscita a fine 2022, fa seguito questa coinvolgente reinterpretazione in chiave più moderna a opera del celebre game designer Jeff Minter, autore osannato per suoi titoli per Commodore 64 negli anni Ottanta. Alla guida di una torretta rotante bisognerà respingere attraverso 50 livelli dei nemici colpendoli a suon di proiettili energetici per creare rutilanti esplosioni a catena e impedendo che si avvicinino abbastanza da rubare le capsule della propria base. Trip assicurato.

di Piermarco Rosa