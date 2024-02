Sangiovanni: “Bisogna avere il coraggio di fermarsi”

Il giovane Sangiovanni, reduce dal penultimo posto sanremese con “Finiscimi” annuncia sui suoi social una pausa dalla musica e dai riflettori

Sangiovanni ha annunciato sui suoi social una pausa dai riflettori e dalla musica, rimandando sia l’uscita dell’album “Privacy” che la data al Forum di Assago del prossimo 5 ottobre.

Un annuncio che spiazza ma non troppo, considerato che il giovane classe 2003, all’anagrafe Giovanni Pietro Damian, si era già espresso su un suo periodo buio e difficile (amplificato dalla fine burrascosa con l’ex fidanzata e compagna d’avventura ad Amici, Giulia Stabile). La partecipazione sommessa e sottotono a Sanremo24 con il brano “Finiscimi” (penultimo in classifica) si è trasformata in un’esperienza catartica: “Ho capito che essere se stessi e dire la verità è importante, bisogna accettare quello che si è. A scanso di equivoci classici da web non faccio questo discorso ora per via di un posto in classifica, anche il Sanremo precedente l’ho vissuto con lo stesso disagio, ma non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo”, ha raccontato ai suoi fan.

Il post di Sangiovanni si è subito riempito di commenti di supporto degli ex colleghi sanremesi: “Forza bello mio” scrive Emma, “Torna a splendere fratellino, ti aspettiamo per tutto il tempo che ti serve” commenta invece Madame, co-autrice della canzone vincitrice di Sanremo.

“Voglio precisare che non sto mollando, credo tanto nella mia musica e in questo progetto ma allo stesso tempo non ho le energie fisiche e mentali in questo momento per portarlo avanti. A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi e sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo”, ha concluso Sangiovanni.

di Raffaela Mercurio