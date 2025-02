Olly non parteciperà all’Eurovision 2025. La palla passa a Lucio Corsi

“Sono giorni che mi interrogo e chiedo pareri a tutti, la risposta è sempre la stessa: “alla fine devi fare quello che ti senti”, perché tutti sanno quanto conti per me essere me stesso, sempre […] Ho deciso dunque di rinunciare all’opportunità di partecipare all’Eurovision Song Contest, con la consapevolezza che sia una di quelle cose che ti capitano forse una sola volta nella vita”, con un lungo post su Instagram il neo vincitore del Festival di Sanremo 2025, Olly, ha annunciato che non parteciperà all’Eurovision.

“Per me questa decisione è il mio modo di ascoltare me stesso e forse anche il mio contorto modo di dirvi grazie – ha aggiunto l’artista – qualcuno dirà che sto rinunciando a un sogno, ecco io credo di aver solo scelto di viverlo con i miei tempi“.

Olly continua poi il suo lungo post augurando in bocca al lupo a chiunque prenderà il suo posto. A questo punto la palla passerebbe al secondo classificato della kermesse musicale, ovvero, Lucio Corsi.

Di Claudia Burgio