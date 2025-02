Quota Rosa a Sanremo, nota ridicola e stonata

Viene da rimpiangere lo sfogo di “Ultimo” che ammise senza troppi giri di parole che stava “rosicando”. Sanremo è una gara, una competizione canora. Non è il luogo per mettere in scena per l’ennesima volta la polemica su un presunto maschilismo e tutto quello che ne consegue. Da donna credo, e forse risulterò impopolare, che vada a danno delle donne, prima di tutto lamentarsi per il risultato del festival. Ha vinto un ragazzo giovane evidentemente molto amato dai giovani, che sono poi quelli più attivi al televoto. Non ha vinto un maschio perché maschio. Era una gara e nelle gare si vince o si perde. E quando si perde fa più onore riconoscere il merito al vincitore, oppure appunto ammettere francamente di esserci rimasti male. Ma sentire in sequenza le lamentele di Elodie, di Giorgia, di Marcella Bella paradossalmente suscita l’effetto opposto a quello che forse volevano ottenere. Qual è la proposta? Che ci sia una quota rosa istituita per diritto sul podio di Sanremo?

Ma il podio non dovrebbe rappresentare le canzoni che più sono piaciute? E soprattutto non sarebbe svilente anzitutto per le donne? Il talento non ha bisogno di una quota per essere riconosciuto. E non si può ogni volta salire sulle barricate parlando di maschilismo, patriarcato, e tutti quei termini che vanno tanto di moda. Che a forza di usarli in contesti sbagliati si finisce per fargli perdere di senso. E le donne, per prime dovrebbero esserne consapevoli.

di Annalisa Grandi