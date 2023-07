6 luglio, la giornata mondiale del bacio

Luglio 6, 2023

Oggi 6 luglio è la giornata mondiale del bacio, il gesto più romantico e sentito per eccellenza per dimostrarsi amore, istituita nel 1990 in Gran Bretagna.

In realtà, in alcune parti del mondo si festeggia in altri giorni: il 13 aprile è l’International Kissing Day per celebrare il bacio più lungo della storia, quello tra una coppia thailandese che durante una competizione si è baciata per 46 ore 24 minuti e 9 secondi. Negli Usa invece i baci si celebrano il 22 giugno.

Noi de La Ragione abbiamo voluto celebrare i baci con l’indimenticabile sequenza del film di Tornatore “Nuovo Cinema Paradiso”, uno dei momenti più belli del cinema italiano.