Bimba di 14 mesi ritrovata dalla polizia di Novara, positiva alla cocaina

Una storia “a lieto fine” che lascia però riflettere. Oltre che provare sgomento per l’ingiustizia spesso subita dai più piccoli. Dopo mesi e mesi di ricerche, la polizia di Novara è riuscita a trovare una bimba di soli 14 mesi. La piccola, scomparsa da un anno, è stata ritrovata dagli agenti in pessime condizioni igienico-sanitarie e positiva alla cocaina.

Tre in tutto le persone indagate. La madre, italiana, aveva denunciato il padre della bambina, con cui aveva intrapreso una storia. Di lui, straniero ed irregolare, la donna sapeva solo il soprannome. Successivamente, lo aveva denunciato per i ripetuti maltrattamenti. L’uomo avrebbe persino costretto la donna ad avere una gravidanza per poter richiedere il permesso di soggiorno legato alla nascita del figlio.

La relazione tra i due sarebbe continuata fino a quando l’uomo ha preso con sé la bambina facendo perdere le proprie tracce. Dopo mesi di indagini, il padre della piccola è stato identificato ed è risultato senza fissa dimora e con numerosi precedenti per reati contro la persona, il patrimonio, stupefacenti e possesso di armi clandestine. Poco dopo l’identificazione, l’uomo è stato rintracciato in un locale notturno e dopo iniziali resistenze, ha confessato agli investigatori di aver affidato la bambina ad una donna pregiudicata e tossicodipendente residente in provincia.

Gli agenti sono così riusciti a trovare la bambina, costretta a viver in condizioni di abbandono e di scarsa igiene. La bimba, dopo essere stata recuperata dalla polizia, è stata trasportata all’ospedale Maggiore di Novara. Dove è risultata positiva alla cocaina.



Successivamente, la piccola è stata affidata ad una struttura protetta, mentre i suoi genitori e la donna a cui era stata lasciata sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Novara. Ora, la Procura per i Minorenni di Torino, vista l’urgenza del caso, ha chiesto l’apertura della procedura affinché la bimba possa essere adottata e vivere una vita serena.



Di Matilde Testa