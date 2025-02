6 Nazioni, le pagelle di Scozia-Italia

Inizia con una sconfitta contro la Scozia in trasferta il Sei Nazioni 2025 dell’Italia del rugby. Le pagelle

Inizia con una sconfitta in trasferta il Sei Nazioni 2025 dell’Italia del rugby. Gli azzurri cedono 31-19 alla Scozia, in un match disputato allo stadio di Murrayfield a Edimburgo. Inizio da incubo per i ragazzi di Quesada che vanno sotto 14-0, l’Italia risale la china a cavallo dei due tempi pareggiando sul 19-19. Il finale è però tutto a favore dei padroni di casa che realizzano due mete con Jones e conquistano la vittoria.

LA PARTITA: 6,5. Tutto sommato godibile dopo che l’Italia è finalmente scesa dal letto.

SCOZIA: 8. Sicuri, fortissimi in attacco e devastanti sui punti d’incontro: la partita l’hanno fatta loro, prima approfittando di un’Italia dormiente e poi schiacciando sull’acceleratore quando dovevano e/o volevano e il tutto con un Russell non in giornata. Non sono ancora pronti per vincere il 6 Nazioni ma sicuramente il loro percorso continua alla grande.

ITALIA: 5. Il primo quarto d’ora di nulla assoluto è stato pagato carissimo e a questo livello non si può. Bene essersi poi rimessi in piedi ma per tutta la partita si sono visti tanti errori, un attacco poco efficace e una difesa a tratti imbarazzante.



FLOWER OF SCOTLAND SOLO CORNAMUSA E 67.000 VOCI: fuori scala. Pelle d’oca fino alla punta dei capelli.

IL GIGANTE CHE HA PORTATO IL PALLONE: 180. Come i kg che pesa (su 2.03 metri): ho scoperto che è l’uomo più forte del mondo già da diversi edizioni della competizione ed è scozzese appunto. Non so se ho mai visto un essere umano tanto enorme!

FREED FROM DESIRE: 1997. Come l’anno in cui è uscita: l’italiana Gala me la immagino sul divano a contarsi gli euri dei diritti della sua canzone, riesumata ad ogni partita in ogni stadio del mondo.

L’ARBITRO: 100. Neanche fischiato l’inizio e per la pregiata giuria aveva già vinto!

WHITE: 90. È arrivato secondo!

FISCHETTI: 10. Tra tante palle rubate dagli scozzesi, lui ne ha fregate due pesantissime facendo delle magie. Peccato non sia poi servito a niente, così come una mischia decisamente dominante.

IOANE: no.

MENONCELLO: 12. Mi ha risollevato il Fantarugby dopo l’ecatombe di Ntamack!

VAN DER MERWE: 15. Una macchina da guerra e anche lui ha fatto tanto bene al mio Fantarugby.

LA PRINCESS ANNA: 150. Iconica.

RAI2: s.v. perché l’ho guardata su Sky, ma mi è stato detto che il Barone ha detto e ripetuto “la regina”: per essere nobile, non ci capisce una fava.

PIERANTOZZI-FUSETTI: 6,5. Spero di non essere impazzita, ma oggi non mi sono per niente dispiaciuti e Fusetti lo trovo bene in questo inizio di 6N.

MORENO MOLLA: 10. Perché? Per la sua analisi ritrasmessa prima della partita: “Scozia e Italia stanno facendo lo stesso percorso ma loro sono più avanti”. E la partita è stata un’esatta fotografia di questa frase.

di Emy Forlani