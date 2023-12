60 anni di Scarabeo con Benedetta Parodi

Dicembre 2, 2023

Una mostra- evento benefica davvero speciale quella che si è tenuta martedì 28 novembre a Milano, presso palazzo Bovara, per festeggiare i 60 anni dell’intramontabile gioco di parole “Scarabeo”.

Un grande evento gratuito che ha visto Benedetta Parodi come madrina d’eccezione. La nota conduttrice ha prima coinvolto il pubblico sui social in un viaggio tra i libri e poi scegliendo 6 parole che hanno rappresentato gli ultimi 60 anni di storia, una per ogni decennio: famiglia, caos, ribellione, anima, perdono, maternità.

Successivamente queste parole sono state reinterpretate in sei opere d’arte da sei artisti emergenti: Riccardo Ricca, Giacomo Zornetta, Matteo Piccolo alias TETI, Sofia Fresia, Andrea Gallotti e Francesco Bambace, grazie alla collaborazione tra Spin Master/Editrice Giochi e l’agenzia creativa Looking For Art.

Un viaggio per ripercorrere gli ultimi sessant’anni di storia attraverso l’arte, celebrando l’anniversario di “Scarabeo” e devolvendo in beneficenza all’ANFAS (associazione che supporta persone con disabilità intellettive) il ricavato delle opere.

Di Claudia Burgio