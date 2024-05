Cina, bambino perde la scarpetta e l’elefante gliela restituisce

È accaduto in uno zoo della Cina orientale: un elefante restituisce ad un bimbo la scarpetta persa. Ma attenzione: non è un gesto così tenero come sembra

Allo zoo di Shendiaoshan a Weihai, nella Cina orientale, un elefante è diventato protagonista di una scena tenerissima.

L’esemplare maschio di elefante asiatico Shanmai (in cinese “montagna”) ha restituito una scarpa caduta accidentalmente ad un bimbo che lo stava osservando dall’alto. Rendendosi conto che non si trattava di cibo, l’ha afferrata con la sua proboscide e l’ha restituita. Per la sua generosità è stato premiato dal custode dello zoo con un’anguria.

Se il gesto ricorda la dolcezza di Dumbo della Disney, in realtà è la testimonianza di un comportamento piuttosto sbagliato e pericoloso: l’elefante, già di per sé animale dall’animo mite, è evidentemente abituato al contatto con l’essere umano da risultare addirittura confidente. Ciò può provocare diversi problemi, primo fra tutti una differenza notevole di stazza animale-uomo.

In questo zoo è per altro permesso lanciare del cibo agli animali, altro elemento naturalmente sbagliato per la salute di tutti gli ospiti di queste strutture sempre più nel mirino di ambientalisti e non.

di Margherita Medici