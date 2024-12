Ragazza bloccata nel fiume Enza, salvata dall’elicottero dei Vigili del Fuoco – IL VIDEO

Voleva solo scattare qualche selfie suggestivo la ragazza che l’8 dicembre è scesa nel letto del fiume Enza, nel bolognese. Ma una piena improvvisa, causata dalle piogge più a monte, l’ha intrappolata su un piccolo isolotto. Per salvarla sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco, che hanno impiegato un elicottero per evacuare la giovane. Lo scorso 31 maggio nel Natisone, in Friuli, tre ragazzi avevano perso la vita in circostanze molto simili.