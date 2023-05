Ankara: il rappresentante russo strappa la bandiera all’omologo ucraino

Maggio 5, 2023

Durante il vertice dalla Cooperazione economica del Mar Nero, il rappresentante russo strappa la bandiera all’omologo ucraino

Al vertice della Cooperazione economica del Mar Nero, tenutosi nella capitale turca Ankara, il rappresentante ucraino stava mostrando la bandiera ai fotografi quando quello russo si è avvicinato e gliel’ha strappata.

La reazione è stata immediata: l’esponente di Kiev lo ha inseguito e lo ha colpito al volto, rientrando in possesso della bandiera, mentre altri delegati si sono messi in mezzo per impedire che la situazione degenerasse.