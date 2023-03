Atleta disabile al 76% completa la maratona: non era mai successo

Marzo 23, 2023

Per la prima volta nella storia, un atleta con il 76% di disabilità riesce a concludere una maratona. La straordinaria impresa di Alex Roca Campillo

42 chilometri e 195 metri. Eppure, il numero che fa davvero notizia è il 76, come la percentuale di disabilità che non è riuscita a fermare Alex Roca Campillo.

Il maratoneta classe ‘91 è il primo nella storia a concludere una maratona con questo livello di disabilità. Alex ha scritto la storia nella sua Barcellona, donando a tutti uno straordinario messaggio di forza e di speranza.

@alexroca91