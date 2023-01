Audio hot durante una diretta BBC

Gennaio 19, 2023

Imbarazzo in studio durante un programma BBC

Durante il programma della BBC Match of The Day dedicato al calcio è partito all’improvviso l’audio di un video porno generando risate e imbarazzo in studio.

La voce del conduttore ed ex giocatore Gary Lineker è stata letteralmente sovrastata per qualche minuto da gemiti compromettenti. Pronte le scuse dell’emittente BBC: “Ci scusiamo con i nostri telespettatori che si sono sentiti offesi da quanto accaduto. Stiamo investigando per capire cosa sia accaduto”.

In realtà si è trattato di uno scherzo che lo stesso Lineker ha comunicato sul suo Twitter mostrando la foto di un cellulare che avrebbe riprodotto la suoneria hot: “Bene, abbiamo trovato questo registratore sul retro del set. Come sabotaggio, è stato piuttosto divertente”.