Bernardo, il gattino mascotte di una scuola

Bernardo vivrà per sempre all’ingresso di quella scuola di cui era diventato mascotte. Inaugurata la statua dedicata al gatto

Giugno 3, 2023

Un po’ come il gatto rosso di “A spasso con Bob”, film cult per gli amanti dei felini che ha la sua statua, anche Bernardo, un gatto assai meno famoso ma ugualmente amato, vivrà per sempre all’ingresso di quella scuola di cui era diventato mascotte. Siamo in Toscana e il video racconta il momento in cui è stata inaugurata la statua dedicata al gatto, che per sedici anni ha accompagnato studenti, insegnanti, genitori, dall’ora dell’apertura della scuola fino a quando i custodi chiudevano l’istituto.

Un micio tutto nero con i baffi bianchi che, si legge, a volte si addormentava sui banchi e gli studenti si spostavano pur di non svegliarlo. Un gatto, scomparso un paio di mesi fa a causa di un tumore, che “ha sviluppato in tutti quel senso di empatia che rende cittadini migliori”. Un gatto che ora, almeno simbolicamente, vivrà per sempre nel luogo che più ha amato.

Di Annalisa Grandi