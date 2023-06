Roma: bimba di 11mesi dimenticata in auto. Non ce l’ha fatta

A Roma, zona Cecchignola, una bimba di 11 mesi è stata lasciata sola in auto. Inutili i soccorsi

Tragedia a Roma, in zona Cecchignola: una bimba di 11 mesi è stata trovata morta in auto, probabilmente dimenticata dal papà che la stava accompagnando all’asilo.