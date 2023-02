Febbraio 20, 2023

Si continua a scavare e a sperare nelle zone colpite daI tremendo sisma del 6 febbraio

I soccorritori hanno estratto dalle macerie un cagnolino ad Hatay, una delle province turche più colpite dal terremoto. Il padrone di Pambuk, questo il nome del piccolo cane tratto in salvo, sarebbe stato ricoverato in terapia intensiva in un ospedale nella zona di Mersin.