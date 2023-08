Catania: Etna in attività, chiuso l’aeroporto

L’Etna torna ad eruttare. Chiuso l’aeroporto Fontanarossa fino alle ore 20 di oggi

Agosto 14, 2023

Non c’è pace per l’aeroporto Fontanarossa di Catania. Dopo l’incendio scoppiato neanche un mese fa, la struttura è stata nuovamente chiusa fino alle ore 20 di oggi a causa dell’eruzione del vulcano Etna.

Inizialmente La Sac, società che gestisce lo scalo, aveva sospeso il traffico aereo fino alle ore 13, per poi prolungarlo fino a stasera (salvo aggiornamenti).

La cenere vulcanica ha già raggiunto le strade della città di Catania. E per questo, il sindaco Enrico Trantino, ha già emesso un’ordinanza in cui dispone per le prossime 48 ore il divieto temporaneo di circolazione di mezzi a due ruote e la percorrenza degli automezzi sino alla velocità massima di 30km/h.

Inoltre, è già in corso la pulizia delle strade dalla sabbia vulcanica, e l’amministrazione comunale ha già inoltrato le raccomandazioni ai cittadini sulle modalità di raccolta, negli spazi privati, del materiale vulcanico.