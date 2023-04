Cervello in vacanza e figuraccia mondiale

Aprile 26, 2023

È diventato virale il video in cui due ragazze italiane prendono in giro dei turisti cinesi

Sedici milioni di visualizzazioni e un video che su TikTok sta spopolando. Ritrae due ragazze italiane che, su un treno, prendono in giro degli altri passeggeri. Cinesi. Ridono a crepapelle, mimano il loro modo di parlare. Solo che la giovane, peraltro pakistana, che era con il gruppetto di turisti cinesi, ha ripreso tutto e lo ha postato. Per poi raccontare come quell’atteggiamento di scherno, di presa in giro, avesse ferito chi semplicemente stava andando a farsi una gita.

Un atteggiamento definito razzista, e in effetti dal filmato le ragazze sembrano proprio ironizzare sulla nazionalità delle persone sedute di fronte a loro. Potere dei social, le immagini le hanno viste milioni di persone e una delle due ragazze si è scusata spiegando che non volevano offendere nessuno e che, ovviamente, non sono razziste. La figuraccia però ormai è fatta. Sicuramente la prossima volta almeno eviteranno.

Di Annalisa Grandi