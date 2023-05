Cesena, bimba tratta in salvo dai passanti

Tragedia sfiorata a Cesena: una bimba è stata tratta in salvo dalla piena del fiume Savio grazie all’aiuto dei passanti

Maggio 16, 2023

Ore critiche a Cesena dove il fiume Savio è esondato, raggiungendo livelli storici mai visti. Si è sfiorata la tragedia in una via della città romagnola, dove una donna era rimasta intrappolata con la sua bambina. Alcuni passanti che hanno sentito il grido di aiuto della donna sono intervenuti prontamente, mettendo in salvo sia la piccola che la madre.

Al momento risultano 901 persone evacuate in via precauzionale in Emilia Romagna, dove la situazione maltempo è ancora critica, tanto che la Protezione civile ha già diramato lo stato di allerta rossa per le prossime ore. Dieci in tutto i fiumi della regione romagnola che hanno superato la soglia allerta 3. Persino il piano terra del pronto soccorso dell’ospedale di Riccione è rimasto completamente allagato.

Allerta meteo per il rischio frane e straripamenti anche nelle Marche e in Abruzzo.