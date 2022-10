Il commosso saluto e gli applausi per Mario Draghi

Ottobre 23, 2022

Dopo aver consegnato la campanella a una commossa Giorgia Meloni, Mario Draghi ha passato in rassegna il picchetto d’onore nel cortile interno di Palazzo Chigi. L’ex presidente del Consiglio è stato salutato con gli applausi sentiti dei dipendenti affacciati dalle finestre del palazzo. Un momento che esprime tutta la gratitudine e la riconoscenza per il lavoro svolto dall’ex presidente della Bce in qualità di presidente del Consiglio per 1 anno, 8 mesi e 9 giorni.