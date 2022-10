Dallara: “Sulla sicurezza non puoi permetterti di correre rischi”

Ottobre 17, 2022

“Quando ho cominciato la sicurezza non esisteva, la pericolosità era 10 volte superiore a oggi”. Poi la sicurezza diventò finalmente una voce in capitolo: “Tutto iniziò – ricorda Dallara – dal libro “Unsafe at any speed” di Ralph Nader”. Dai suoi studi nacque negli anni Settanta l’Autorità sulla sicurezza stradale negli Usa che ha reso obbligatorie le norme sui crash test e le cinture di sicurezza. “Ricordo come odiavamo Ralph. Ci chiedevamo cosa potesse sapere lui, che le auto non le costruiva. Ma la verità è che aveva capito tutto”.