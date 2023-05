Emilia Romagna, ancora allerta rossa

Nuovi allagamenti nella notte nel Ravennate. CDM indetto per il 23 maggio. Meloni: “Stop agli obblighi fiscali per l’Emilia Romagna”

Maggio 18, 2023

È ancora allerta rossa in Emilia Romagna, nella notte ci sono stati nuovi allagamenti nel Ravennate. Purtroppo il bilancio delle vittime è salito a 9 persone, migliaia gli evacuati e oltre 50mila le persone rimaste senza elettricità.

A fronte dell’emergenza in corso, è stato indetto il Consiglio dei ministri per martedì 23 maggio, con l’obiettivo di creare un decreto legge che fornisca provvedimenti immediati per la popolazione colpita dall’alluvione.

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in viaggio verso il G7 in Giappone ha dichiarato: “Il governo c’è. Più fondi e stop agli obblighi fiscali per l’Emilia Romagna”.