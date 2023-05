Le immagini video mostrano la grave situazione in Emilia Romagna, in particolare a Cesena e Montiano

Maggio 17, 2023

Le immagini video mostrano la grave situazione in Emilia Romagna, in particolare a Cesena e Montiano. Tutti i fiumi della regione sono esondati. Attualmente il bilancio è di 8 vittime e “alcuni dispersi”, 24 i comuni allagati, 4mila gli sfollati per il maltempo, in 50mila senza energia elettrica.

Mercoledì 23 maggio alle ore 11 si terrà il Consiglio dei ministri sull’emergenza maltempo.