Fedez: “Non fate come me, niente scorciatoie!”

Marzo 6, 2023

Fedez torna sui social. Il rapper glissa le dicerie ricevute e sensibilizza sulla salute mentale

Ne abbiamo sentite veramente di tutti i colori sui giorni di assenza di Fedez dai social: dal possibile divorzio con Chiara Ferragni fino all’ipotesi che quel malessere nelle storie, che lo ritraevano in evidente stato di difficoltà, fosse solo una farsa. È stato detto di tutto.

Eppure, anche a questo giro di social, al suo “ritorno”, Fedez non ha inveito contro le dicerie ricevute, alcune anche molto pesanti. No, ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a staccare per un po’ dai social ed ha persino fatto sensibilizzazione su un tema tanto delicato quanto complesso, ancora oggi, in Italia: la salute mentale.

“Il motivo della mia assenza e dei tic risale al periodo in cui ho scoperto di avere il tumore al pancreas. Sono stato molto fortunato, ma quell’evento è stato un vero trauma che non ho gestito nel modo corretto. Ho esagerato con l’assunzione di uno psicofarmaco non molto adatto a me. Ho dovuto sospenderlo in maniera repentina e questo ha provocato il cosiddetto ‘rebound’“.

Poi ha aggiunto :”Questo periodo mi ha insegnato non solo quanto sia importante per me la mia famiglia e il sostegno ricevuto da mia moglie Chiara in questi mesi, ma soprattutto, quanto sia fondamentale prendersi cura della propria salute mentale, ma – raccomanda Fedez – non fate come me, senza scorciatoie!”

Di Claudia Burgio