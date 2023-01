Gennaio 5, 2023

Circa 50 mila persone hanno popolato da questa mattina piazza San Pietro per l’ultimo saluto al Papa emerito Benedetto XVI. Dalla folla si è levato il grido “Santo subito”. Abbiamo chiesto ad alcuni fedeli cosa ha significato per loro il pontificato e la persona di Joseph Ratzinger.