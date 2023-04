Gli studenti occupano il liceo linguistico Manzoni di Milano

Aprile 18, 2023

“Troppa ansia e stress per i voti. La salute mentale è importante, questo sistema meritocratico non è sano”

Dopo i drammatici risultati emersi da un sondaggio interno sullo stato di salute psicologica, gli studenti dell’istituto civico Manzoni di Milano hanno deciso di occupare la scuola e di inviare un messaggio molto chiaro: la salute mentale è importante.

“In questa scuola quasi ci si scherza un po’ su che c’è sempre almeno una persona in bagno che piange, che ha attacchi di panico o che soffre di qualche problema psicologico. Abbiamo uno psicologo a disposizione per 1150 studenti non è sufficiente”. Per i giovani del Manzoni, la scuola non può essere solo ansia e stress per i voti. “Non siamo numeri. Questo sistema meritocratico non è sano e non tocca solo noi ma tutte le scuole d’Italia”.

Di Claudia Burgio