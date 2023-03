Il dolore di Massimo Ambrosini

Marzo 3, 2023

L’appello dell’ex centrocampista del Milan per sostenere la ricerca sul diabete di tipo 1

“Da sei mesi la mia vita e quella della mia famiglia sono state letteralmente sconvolte dalla malattia di nostro figlio più piccolo”.

Inizia così la testimonianza di Massimo Ambrosini, condivisa in un videomessaggio pubblicato dalla Fondazione Italiana Diabete.

L’ ex calciatore del Milan ha lanciato un appello per sensibilizzare alla ricerca sul diabete 1, di cui purtroppo soffre il figlio di soli 3 anni. Massimo ha deciso così di raccontare il suo dolore e di condividerlo per sensibilizzare, sostenere la ricerca scientifica e aiutare i malati di diabete, come il suo piccolo bambino. Il diabete di tipo 1, al momento, è una malattia incurabile ma c’è la speranza che attraverso la ricerca scientifica si possa arrivare ad una cura definitiva il prima possibile.

“Per questo ho deciso di correre alla Milano Marathon, insieme a qualche mio ex compagno di squadra, per sostenere la Fondazione Italiana Diabete”, continua l’ex calciatore, invitando tutti a partecipare alla maratona che si terrà il 2 aprile.