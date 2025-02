Il Papa ha dormito bene, domani l’Angelus in forma scritta

La Sala stampa vaticana aggiorna sulle condizioni di salute di Sua Santità e annuncia: “Domani Angelus solo in forma scritta”

Domani l’Angelus di Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, sarà diffuso solo in forma scritta. Ad annunciarlo è la Sala stampa vaticana che questa mattina ha anche aggiornato sulle condizioni di salute di Sua Santità comunicando che il Papa ha riposato bene. Ieri, in una conferenza stampa al Gemelli, i medici hanno spiegato che il Pontefice sta rispondendo bene alle terapie potenziate, tuttavia non è ancora fuori pericolo e ci vorrà almeno un’altra settimana di ricovero.

Di Matilde Testa