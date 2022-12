Dicembre 30, 2022

“Tutto quello che avete visto fare nel calcio, Pelé lo ha fatto prima!”. Il ricordo di una leggenda.

Come quella volta che palleggiò di testa in diretta tv con Maradona, simbolo di pace e riconciliazione dopo anni di rivalità. Quando il Pibe de oro venne a mancare Pelé gli dedicò un lunghissimo post: ” Un giorno giocheremo insieme in paradiso”.