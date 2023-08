Influencer promette gadget in streaming e scoppia il caos

Il noto influencer americano Kai Cenat, promette in diretta streaming di regalare ai suoi fan gadget di ogni tipo e in città scoppia il caos

Agosto 5, 2023

Dopo aver lanciato in diretta streaming un giveway (un evento in cui si regalano cose), Kai Cenat, 6 milioni e mezzo di follower su Twitch, ha creato un vero e proprio caos nel cuore di Manhattan: Union Square.

Milioni di persone si sono riversate in strada nel tentativo di accaparrarsi i gadget promessi: computer, Playstation, microfoni, cuffie e altri oggetti elettronici. C’è gente che balla e canta, si arrampica sui palazzi e demolisce vetrine dei negozi. Alla fine Cenat viene scortato via dalla polizia per “ragioni di sicurezza”, ma per lui potrebbe scattare la denuncia: non aveva avvertito la polizia del raduno e non aveva chiesto permessi, per cui l’evento era illegale.

Nel corso degli scontri molti agenti sono rimasti feriti, diverse persone sono state arrestate. Lo stesso influencer rischia un’incriminazione per “incitamento alla rivolta”.