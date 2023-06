Jared Leto scala Castello Sforzesco a mani nude

Giugno 17, 2023

Jared Leto, attore e cantante della band Thirty Seconds to Mars, ha scalato una parete del Castello Sforzesco a Milano a mani nude e senza corde.

Un’impresa che ha fatto alquanto discutere per promuovere il nuovo album con la band che ha fondato con il fratello Shannon e che uscirà il 15 settembre e si chiama “It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day”.

Non è la prima volta che l’attore e musicista fa parlare di sé per la sua eccentricità: all’ultimo Met Gala si è presentato con un costume da Choupette, l’amato gatto di Karl Lagerfeld e a Berlino ha scalato l’hotel in cui alloggiava, sempre privo di imbrancatura e sistemi di sicurezza.