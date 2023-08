Proposta di matrimonio più che riuscita per questa giovane coppia aiutata da alcuni amici: a giudicare dalla reazione di lei è un si!

Agosto 16, 2023

Non è la prima volta che accade: scegliere una location come l’aeroporto per la propria proposta di matrimonio.

È accaduto anche a questi ragazzi e, a giudicare dalla reazione stupita e commossa della promessa sposa, l’idea è stata vincente.