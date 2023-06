Lamezia Terme: cani randagi all’interno dell’ospedale

Giugno 6, 2023

Il consigliere comunale di Lamezia Terme, Mimmo Gianturco, ha pubblicato un video-denuncia sulla sua pagina Facebook in cui si vedono cani randagi girare indisturbati tra le corsie dell’Ospedale Civile di Lamezia Terme.

“Che la sanità calabrese abbia molte lacune è un dato di fatto, ma ora si sta veramente superando il limite della sopportazione. Chiaramente gli animali non c’entrano nulla ma bisogna reagire a questo totale abbandono”, ha aggiunto Gianturco.

Immediata la risposta del commissario dell’Asp di di Catanzaro, Antonio Battistini: “Il video mi ha lasciato senza parole. Ovviamente i due animali sono stati immediatamente allontanati dal presidio ospedaliero, grazie all’intervento del servizio veterinario aziendale” ha dichiarato. Pare, inoltre, che i due cuccioli siano entrati attraverso una porta lasciata aperta dal personale notturno.

L’azienda ospedaliera si è subito messa in contatto con il Comune per ricollocare nei canili i due cani e, soprattutto, per risolvere il problema del randagismo, da tempo fuori controllo in città con gravi conseguenze per la sicurezza dei cittadini.